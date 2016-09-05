Перевод сайта с Joomla 1.5 на Joomla 3.6 с изменением дизайна

Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla1.5.

Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороныfront-end интерактива пользователей нет.

Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi.

На сайте достаточно большое количествобанернойрекламы.

Есть самописный плагин, цель которого – привязка некоторых(не всех) материалов к номерам газет (привязанные к газете материалы отложено и централизовано публикуются в установленное время, также предусматривается выборка со стороны front-end материалов нужного номера).

Анализ показал, что для внедрения этого модуля был выполненряд хаков движка и стандартных компонент Joomla. В коде скриптов места хаков уже отмечены комментариями.

Наполнение материалами - контент менеджерами состороны админки (привязанные и не привязанные к выпускам газеты), а также скриптами в автоматическом режиме (непривязанные к выпускам газеты).

Цели работы.

Перенос существующего сайта на движок Joomla 3.6

Адаптация приобретенной заказчиком адаптивногошаблона под цели сайта.

Перенос существующего в рамках старого сайтаконтента (материалы и рубрикатор) с сохранением существующей ссылочной массы.

Адаптация информационных модулей и блоков баннеровдля нового дизайна.

Необходимо предусмотреть API для удаленногодобавления материалов скриптами, для получения материалов для отображения на других сайтах или в приложениях.

Для анализа могу предоставить дамп существующегосайта либо развернуть копию сайта на тестовой площадке.

Интересуют стоимость работ и сроки исполнения.

Дополнительная информация и уточнения задачи по запросу