Создание рекламного сайта

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок223 просмотра
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Требуется создать сайт ( баннеры, минисайты для интернет партнеров, выгрузка объявлений  из операторской базы АД2, подача объявлений) .

анологичные сайты  http://ipr58.ru/,: http://www.moyareklama.ru/ ,http://gorodskidok48.ru/( это будет закладка на основном сайте). Необходимо на начальном этапе запустить к 1 октября сайт с объявлениями и баннерными местами . Октябрь-декабрь 

доработки по сайту.

7 лет назад
olga_smo
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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