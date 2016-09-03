Полностью функционирующий одностраничный сайт.

Нужен полностью работающий одностраничный сайт. Вот пример redsecret.ru, с хостингом, доменом и прочим. С функцией корзины и оплаты через карту.

Дизайн не нужен, все один в один как на redsecret.ru, только другие картинки и текст( имеются в наличии).

Пожалуйста, пишите вопросы и отклики простым языком. Леддинг пейдж, PSD и т.д. такого не понимаю.

Нужен готовый сайт, как на примере.

Спасибо за понимание!