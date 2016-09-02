Нужен сайт под ключ с написанием админки и адаптивным дизайном для сайта типографии копия printclick . ру написание на фреймворке Оплата только безопасная сделка 'тз и дизайна нет за место него сайт с которого ...
Разработка интернет портала - площадки по продажам товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать площадку для онлайн продаж.
Ориентир по основному функционалу и биллинг системе портал https://www.etsy.com
Нужно реализовать на самописе либо платный надёжный движок под данные цели.
Дизайн и вёрстку буду заказывать отдельно.
Что нужно взять с сайта etsy.com ?
Одним словом почти всё (кроме Treasure) и самое главное настройка биллинг системы пейпал (есть корпоративный бизнес пейпал акаунт). Продаваться будут услуги и цифровой товар. Продавцы также как и на etsy.com будут выставлять свои лоты с цифровым товаром (за публикацию каждого лота продавец платит комиссию фиксированную. Стоимость комиссии нужно менять). Покупатель после покупки лота получает информацию к лоту и только после покупки может оставить продавцу отзыв и проставить рейтинг. И всех продавцов отображается рейтинги и отзывы и вся любая краткая информация. Запрещено к отображению любой контактной информации (сайты, имейлы телефоны и прочее).
Доп фин функционал:
1) Воспользоваться услугой гаранта (стоимость меняется через админку)
Покупатель платит какойто процент от стоимости лота и при этом ГАРАНТ проверяет покупаемый лот (соответсвует ли он описанию и всё ли там впорядке)
2) Выделить цветом лоты продавца
3) Поднять лоты продавца в начало списка всех лотов данной категории
4) Реклама магазина продавца на главной странице (либо внутри тематической категории)
5) Закрепить лот в самом верху списка (своей категории) на n дней
Что хочу от исполнителя или команды?
- примеры работы под подобными сериозными проектами
- услышать вопросы по моему проекту (можно в виде брифа)
- получить примерный ориентир по времени и по бюджету для данного проекта
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