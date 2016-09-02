Разработка интернет портала - площадки по продажам товаров

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки146 просмотров
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Нужно разработать площадку для онлайн продаж.

Ориентир по основному функционалу и биллинг системе портал https://www.etsy.com

Нужно реализовать на самописе либо платный надёжный движок под данные цели.

Дизайн и вёрстку буду заказывать отдельно.

Что нужно взять с сайта etsy.com ?

Одним словом почти всё (кроме Treasure) и самое главное настройка биллинг системы пейпал (есть корпоративный бизнес пейпал акаунт). Продаваться будут услуги и цифровой товар. Продавцы также как и на etsy.com будут выставлять свои лоты с цифровым товаром (за публикацию каждого лота продавец платит комиссию фиксированную. Стоимость комиссии нужно менять). Покупатель после покупки лота получает информацию к лоту и только после покупки может оставить продавцу отзыв и проставить рейтинг.  И всех продавцов отображается рейтинги и отзывы и вся любая краткая информация. Запрещено к отображению любой контактной информации (сайты, имейлы телефоны и прочее). 

Доп фин функционал:

1) Воспользоваться услугой гаранта (стоимость меняется через админку)

Покупатель платит какойто процент от стоимости лота и при этом  ГАРАНТ проверяет покупаемый лот (соответсвует ли он описанию и всё ли там впорядке)

2) Выделить цветом лоты продавца

3) Поднять лоты продавца в начало списка всех лотов данной категории

4) Реклама магазина продавца на главной странице (либо внутри тематической категории)

5) Закрепить лот в самом верху списка (своей категории) на n дней

Что хочу от исполнителя или команды?

- примеры работы под подобными сериозными проектами

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- получить примерный ориентир по времени и по бюджету для данного проекта

7 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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