Сайт под ключ для типографии

Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты. 1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно. 2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие ...
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Нужен сайт под ключ с написанием админки и адаптивным дизайном для сайта типографии копия printclick . ру написание на фреймворке Оплата только безопасная сделка 'тз и дизайна нет за место него сайт с которого можно взять некий процент тех задания. И да Кроме мобильных приложений.на ботов не отвечаю.Опыт работы на фреймворке и знание того за что взялся чтобы сыкономить наше с вами время, выслушаю причины того или иного выбора фреймворка
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