Для компании, оказывающей ритуальные услуги для животных, нужен высококонверсионный лендинг пейдж с размещением на поддомене основного сайта. Услуги компании: - усыпление животного на дому (выезд ветеринарного врача на дом), - вывоз и транспортировка тела животного, - общая кремация, - индивидуальная ...
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Привет всем!
Нужен сайт "под ключ". Дизайн + верстка + посадка на движок, т.е. полностью - сайт надо запустить.
Сайт - Grand Visa . Тематика - Центер визовой поддержки.
Указывайте ваши расценки или вилку расценок (главная, внутренние), пожалуйста, желательно адекватные:)
Примеры https://okeyvisa.ru
Спасибо за внимание!
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