Создать сайт с главной страницей и личным кабинетом

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок203 просмотра
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Требуется создать сайт с главной страницей,личным кабинетом,регистрацией/авторизацией.

На главной странице должны быть элементы интерфейса:

  • Шапка
  • Горизонтальная навигация
  • Контактные данные
  • Заказ обратного звонка
  • Динамическая таблица с поставщиками
  • Промо-блок
  • Фильтры лотов
  • Кнопка выбора заказа
  • Подвал
В личном кабинете должны быть элементы интерфейса:

Для поставщиков:

  • Таблица для добавления/редактирования и удаления своих лотов
  • Кнопка добавления лота
  • Кнопка редактирования лота
  • Кнопка удаления лота
Для покупателей:

  • Таблица просмотра заказанных лотов
  • Кнопка удаления заказанных лотов
7 лет назад
Stepanovmichael
Михаил 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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