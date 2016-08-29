Создать сайт с главной страницей и личным кабинетом

Для компании, оказывающей ритуальные услуги для животных, нужен высококонверсионный лендинг пейдж с размещением на поддомене основного сайта. Услуги компании: - усыпление животного на дому (выезд ветеринарного врача на дом), - вывоз и транспортировка тела животного, - общая кремация, - индивидуальная ...
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Требуется создать сайт с главной страницей,личным кабинетом,регистрацией/авторизацией.
На главной странице должны быть элементы интерфейса:
- Шапка
- Горизонтальная навигация
- Контактные данные
- Заказ обратного звонка
- Динамическая таблица с поставщиками
- Промо-блок
- Фильтры лотов
- Кнопка выбора заказа
- Подвал
Для поставщиков:
- Таблица для добавления/редактирования и удаления своих лотов
- Кнопка добавления лота
- Кнопка редактирования лота
- Кнопка удаления лота
- Таблица просмотра заказанных лотов
- Кнопка удаления заказанных лотов
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