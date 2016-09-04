Создание сайта проката авто.Интересный и сложный, долгий проект

Если есть такой сумасшедший developer (а нужна будет целая команда), который может построить крупный и функциональный сайт, который строится как startUP и готовится для привлечения инвестиций, за минимальную оплату - присылайте свои запросы, сообщу детали.

Подобный но менее функциональный сайт существует с 2009 года, и привлек более 50 млн$ инвестиций.