Если есть такой сумасшедший developer (а нужна будет целая команда), который может построить крупный и функциональный сайт, который строится как startUP и готовится для привлечения инвестиций, за минимальную оплату - присылайте свои запросы, сообщу детали. Подобный ...
Создание биржи по написанию студенч работ, переводов, чертежей и др
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем команду для написания и реализации проекта - биржа по написанию научных (студенческих) работ и переводов.
Проект крупный, поэтому желательно, чтоб в одной связки работал дизайнера, верстальщик, программист и тестировщик.
На главной странице хотелось бы видеть эффекты Paralexa
Подобные проекты, которые уже воплотили в Интернете другие компании
https://author24.ru - лидер в этой области, ориентируемся на них, но по дизайну они не лучшие
Это будет самописная СRМ либо на основании разработанных фрейм-воркеров система.
Срок написания проекта с его внедрением: 3-5 месяцев
Будет плюсом: Успешный опыт внедрения подобных проектов.
Условия работы: Оплата по-сдельная. Разбиваем проект на этапы, оцениваем, выполняем. Оплата каждого закрытого этапа в срок, можно через безопасную сделку на сайте.
Основное, что должно быть:
Разработка 3х главных страниц - клиент, автор и партнер
Разработка 3х страниц личных кабинетов (профиль), о которых поговорим подробнее в переписке
Модуль видео и возможно отзывы в виде видеослайдера
Регистрация/Вход
Заказать обратный звонок
Заказать работу
Контакты/Обратная связь (Соц.сети, Скайп. может быть Вайбер)
модуль сообщений между автором и клиентом с поддержкой администрацией сайта
кнопки-модуля "Наверх"
Консультант онлайн
Проверка на антиплагиат
Интеграция системы для принятия платижей;
Тестирование портала на предмет уязвимостей,читеров,вирусов.
Интеграция всей системы и тестирование.(полного цикла работоспособности системы)
А также страницы:
Новости/Статьи/Акции
Лента заказов
Готовые работы
Правила и рекомендации
Договор оферты
Возврат денег
Партнерская программа
Частые вопросы и ответы
Требования к дизайну сайта, в частности главной страницы:
1. Шоу, ажиотаж, веселье, меньше текста. Вначале должны идти "цацки" привлекающие внимание, а потом уже по делу, с плавным переходом. Но эти "цацки" необходимы в начале.
2. Флет дизайн
3. Шрифт как для чтения книги - легкий и простой
4. Адаптивность под моб. телефоны + планшеты
5. Интерактивность, можно с эффектом Paralexa, можно другие. Такая интерактивность продемонстрирована на примерах сайтов
6. Выдвижной сайтбар
7. Всплывающие окна при нажатии на кнопку контакты и заказать работу.
8. Скролинг
Примеры дизайна сайтов, которые нравятся:
http://ellen.timeweb.ru/error_domain.htm?ref=www.bp-diplom.ru
http://oceanplaza.com.ua/uk/news/
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