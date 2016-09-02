Создание биржи по написанию студенч работ, переводов, чертежей и др

Здравствуйте!

Ищем команду для написания и реализации проекта - биржа по написанию научных (студенческих) работ и переводов.

Проект крупный, поэтому желательно, чтоб в одной связки работал дизайнера, верстальщик, программист и тестировщик.

На главной странице хотелось бы видеть эффекты Paralexa

Подобные проекты, которые уже воплотили в Интернете другие компании

https://author24.ru - лидер в этой области, ориентируемся на них, но по дизайну они не лучшие

http://prepod24.ru

http://vbaze.com.ua

http://www.zaochnik.com

https://studwork.org

work-zilla.com

http://sverka1.ru

http://studenthelp.com.ua/

http://kursograd.ru/

Это будет самописная СRМ либо на основании разработанных фрейм-воркеров система.

Срок написания проекта с его внедрением: 3-5 месяцев

Будет плюсом: Успешный опыт внедрения подобных проектов.

Условия работы: Оплата по-сдельная. Разбиваем проект на этапы, оцениваем, выполняем. Оплата каждого закрытого этапа в срок, можно через безопасную сделку на сайте.

Основное, что должно быть:

Разработка 3х главных страниц - клиент, автор и партнер

Разработка 3х страниц личных кабинетов (профиль), о которых поговорим подробнее в переписке

Модуль видео и возможно отзывы в виде видеослайдера

Регистрация/Вход

Заказать обратный звонок

Заказать работу

Контакты/Обратная связь (Соц.сети, Скайп. может быть Вайбер)

модуль сообщений между автором и клиентом с поддержкой администрацией сайта

кнопки-модуля "Наверх"

Консультант онлайн

Проверка на антиплагиат

Интеграция системы для принятия платижей;

Тестирование портала на предмет уязвимостей,читеров,вирусов.

Интеграция всей системы и тестирование.(полного цикла работоспособности системы)

А также страницы:

Новости/Статьи/Акции

Лента заказов

Готовые работы

Правила и рекомендации

Договор оферты

Возврат денег

Партнерская программа

Частые вопросы и ответы

Требования к дизайну сайта, в частности главной страницы:

1. Шоу, ажиотаж, веселье, меньше текста. Вначале должны идти "цацки" привлекающие внимание, а потом уже по делу, с плавным переходом. Но эти "цацки" необходимы в начале.

2. Флет дизайн

3. Шрифт как для чтения книги - легкий и простой

4. Адаптивность под моб. телефоны + планшеты

5. Интерактивность, можно с эффектом Paralexa, можно другие. Такая интерактивность продемонстрирована на примерах сайтов

6. Выдвижной сайтбар

7. Всплывающие окна при нажатии на кнопку контакты и заказать работу.

8. Скролинг

Примеры дизайна сайтов, которые нравятся:

http://bz-life.com

www.skype.com/ru

https://puzzle-english.com

http://one.mts.ru/about

http://ellen.timeweb.ru/error_domain.htm?ref=www.bp-diplom.ru

http://prometheus.org.ua/

http://gdzshka.com.ua/

http://oceanplaza.com.ua/uk/news/

https://www.homework.ru/