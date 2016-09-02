Изготовление сайта "под ключ"

Требуется создать сайт интернет провайдера (под ключ, кроме текстов), сайт должен быть «натянут» на WP(исключительно и без вариантов). Есть текущий сайт, и понимание что должно быть и как, для одного раздела требуется подключение программиста (простая форма авторизации ...