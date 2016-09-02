Изготовление сайта "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок253 просмотра
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Создание сайта на платформе Joomla. Сайт необходимоизготовить с заточкой под продвижение (правильное симантическое ядро,

регистрация в каталогах и т.д.). Дизайн. Верстка. Запуск. Объем сайта –

примерно 20 страниц.            Направлениедеятельности компании – рекламное агентство. Сейчас сайт есть, но он очень

старенький и не заточенный под продвижение.

7 лет назад
v9999v9
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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