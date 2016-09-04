Сделать сайт компании с личным кабинетом

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте должно быть:

1. Новости

2. Контакты с картой проезда

3. Информация по оформлению заказа

4. Онлайн калькулятор услуг для заказов

5. Магазин оборудования и материалов

6. Услуги по аренде теники

7. Услуги Другие

8. Примеры работ.

9. Карта выполненных проектов с фотографиями.

10. Отзывы.

11. Личный кабинет с доступом к заказу, отслеживание статуса, сообщения вопрос ответ, онлайн оформление шаблонных договоров

12. Форум.

13. Вакансии

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Крайне простой сайт

    Здравствуйте. Необходимо сделать крайне простой сайт-визитку (на бесплатном движке и стандартном шаблоне). По сути, сайт будет представлять из себя главную страницу и еще штук 5 внутренних (дизайном они не отличаются). Единственный контент сайта - текст. Примерный ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен одностраничный сайт.

    $50

    Требуется сайт одностраничник. С оптимизацией  для мобильных устройств. Не лендинг. Шаблон прилагается. Текстовые поля динамические. Слайдер с увеличением картинки. Форма обратной связи в почту.  Желательно друпал. Обязательно возможность менять мета-теги (титл, дескрипшн, кейвордс) . Редактор wisiwyg.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Полностью функционирующий одностраничный сайт.

    Нужен полностью работающий одностраничный сайт. Вот пример redsecret.ru,  с хостингом, доменом и прочим. С функцией корзины и оплаты через карту. Дизайн не нужен, все один в один как на redsecret.ru, только другие картинки и текст( имеются ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг "услуги автоэвакуатора"

    Здравствуйте! Требуется адаптивный лендинг по тематике "услуги автоэвакуатора". Примеры желаемого дизайна направлю заинтересованным в ЛС. Если у вас имеются готовые наработки, прошу скидывать в ЛС скрины или ссылки.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание биржи по написанию студенч работ, переводов, чертежей и др

    Здравствуйте! Ищем команду для написания и реализации проекта - биржа по написанию научных (студенческих) работ и переводов. Проект крупный, поэтому желательно, чтоб в одной связки работал дизайнера, верстальщик, программист и тестировщик. На главной странице хотелось бы видеть эффекты ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изготовление сайта "под ключ"

    Создание сайта на платформе Joomla. Сайт необходимоизготовить с заточкой под продвижение (правильное симантическое ядро, регистрация в каталогах и т.д.). Дизайн. Верстка. Запуск. Объем сайта – примерно 20 страниц.            Направлениедеятельности компании – рекламное агентство. Сейчас сайт есть, но ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад