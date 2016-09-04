Сделать сайт компании с личным кабинетом

Здравствуйте. Необходимо сделать крайне простой сайт-визитку (на бесплатном движке и стандартном шаблоне). По сути, сайт будет представлять из себя главную страницу и еще штук 5 внутренних (дизайном они не отличаются). Единственный контент сайта - текст. Примерный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте должно быть:
1. Новости
2. Контакты с картой проезда
3. Информация по оформлению заказа
4. Онлайн калькулятор услуг для заказов
5. Магазин оборудования и материалов
6. Услуги по аренде теники
7. Услуги Другие
8. Примеры работ.
9. Карта выполненных проектов с фотографиями.
10. Отзывы.
11. Личный кабинет с доступом к заказу, отслеживание статуса, сообщения вопрос ответ, онлайн оформление шаблонных договоров
12. Форум.
13. Вакансии
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