Создание сайта - одностраничника (лендинг)

Приветствую!

Необходимо создать сайт-одностраничник (в народе лендинг) на определенную тематику. Возможно, это будет серия одностраничников.

Бюджет сильно ограничен, поэтому тем, кто делает дорого просьба не писать. Буду выбирать по соотношению цена-качество. Если есть портфолио, оставляйте. Также пишите цену на создание сайта. Излишеств на нем требовать не будем:)

Ждем ваших откликов. Спасибо!