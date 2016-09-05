Агрегатор вакансий - Сайт под ключ

Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список вакансий с кратким описанием, при нажатии на ссылку вакансии должна открываться страница с полным описанием, но без контактных данных - ведущая на первоисточник вакансии.

По сайту:

- адаптивный дизайн

- ЧПУ, микроразметка, крошки.

- подключение hh.ru, superjob.ru (работают не через xml, а через свой API)

- возможность выставлять уровень ранжирования для объявлений с определенного сайта донора;

- статистика по количеству объявлений в фиде;

- статистика по количеству переходов на сайты доноры;

- подсказки в строке поиска;

- возможность включать/отключать страницу с полным описанием через админку;

- страница с полным описанием не индексируется и не попадает в поиск;

Аналогичные сайты: gorodrabot.ru, careerjet.ru, workius.ru, ru.jobsora.com, joobs.ru, grubber.ru, hotwork.ru

Готов услышать ваши предложения (указывайте стоимость и сроки). Подробности при сотрудничестве.