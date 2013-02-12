y76uGZ

Евгений y76uGZ

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Агрегатор вакансий - Сайт под ключ

    Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и шаблон для группы ВК

    $20

    Необходимо создать логотип для группы Вконтакте на тему "рецепты жидкостей для электронных сигарет" (vk.com/juiceslab) и создать красивый шаблон аналогичный такому: http://s11.radikal.ru/i183/1608/e1/ceb6314f62d4.jpg (будет постится к каждой записи в группе) Желательно все сделать в одном стиле ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт под ключ - Агрегатор вакансий

    Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать скрипт рекламного модального окна

    $10

    Необходимо написать скрипт рекламного модального окна (popup). Требования: 1. В модальном окне должен выводиться баннер (размер должен настраиваться) 2. Возможность задать время через которое появится окно (например не сразу, а через 5 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание xml для экспорта объявлений в яндекс

    Нужно сделать что бы на сайте генерировался xml для экспорта вакансий в яндекс.работа. Сайт на бесплатном движке jobberbase. Просьба откликнуться тех, кто сможет помочь. Оплата только после выполнения!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта по поиску работы

    $500

    Необходим создание сайта "под ключ" по поиску работы. Основные моменты: 1. Реристрация пользователя: соискатель, работодатель, кадровое агенство(КА). 2. Возможности для соискателей: - поиск вакансий - просмотр базы вакансий ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать прокладку (одностраничник)

    $30

    Доброго времени суток. Необходимо создать прокладку через которую будет сливаться трафик на партнерскую программу. Желательно что бы откликнулся человек, который создавал подобные сайты. Подробности и тематику сообщу после просмотра портфолио.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип и шаблон для группы ВК
Сделали с Евгением хорошую работу. Всегда на связи, с оплатой проблем не возникло. Остался доволен сотрудничеством, следовательно, рекомендую.
Отличный исполнитель! Откликнулся на конкурс и еще перед началом работы уточнил основные моменты. После еще раз пять, если не больше, редактировал по моей просьбе и довел работу до идеального для меня результата. Всегда на связи, работает очень оперативно и учитывает все пожелания клиента. Крайне рекомендую для работы!
Ответный отзыв
WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Сделать скрипт рекламного модального окна
Прекрасный заказчик. При работе с ним вы можете рассчитывать на грамотную постановку задачи, приятное общение и своевременную оплату. Только положительные рекомендации.
Рекомендую как ответственного и исполнительного человека. Заказ был выполнен в срок с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв