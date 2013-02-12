Отличный исполнитель! Откликнулся на конкурс и еще перед началом работы уточнил основные моменты. После еще раз пять, если не больше, редактировал по моей просьбе и довел работу до идеального для меня результата. Всегда на связи, работает очень оперативно и учитывает все пожелания клиента. Крайне рекомендую для работы!