Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...
- Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо создать логотип для группы Вконтакте на тему "рецепты жидкостей для электронных сигарет" (vk.com/juiceslab) и создать красивый шаблон аналогичный такому: http://s11.radikal.ru/i183/1608/e1/ceb6314f62d4.jpg (будет постится к каждой записи в группе) Желательно все сделать в одном стиле ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо написать скрипт рекламного модального окна (popup). Требования: 1. В модальном окне должен выводиться баннер (размер должен настраиваться) 2. Возможность задать время через которое появится окно (например не сразу, а через 5 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать что бы на сайте генерировался xml для экспорта вакансий в яндекс.работа. Сайт на бесплатном движке jobberbase. Просьба откликнуться тех, кто сможет помочь. Оплата только после выполнения!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходим создание сайта "под ключ" по поиску работы. Основные моменты: 1. Реристрация пользователя: соискатель, работодатель, кадровое агенство(КА). 2. Возможности для соискателей: - поиск вакансий - просмотр базы вакансий ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать модуль (генратор XML) для трансляции вакaнсий в яндeкс. Требования к xml файлу http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112742 Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Доброго времени суток. Необходимо создать прокладку через которую будет сливаться трафик на партнерскую программу. Желательно что бы откликнулся человек, который создавал подобные сайты. Подробности и тематику сообщу после просмотра портфолио.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад