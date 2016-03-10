Сайт под ключ - Агрегатор вакансий

Выбрал данного исполнителя увидев массу хвалебных отзывов и очень сильно об этом пожалел. Проект планировалось выполнить за два месяца, договорились о поэтапной оплате. В течение этих двух месяцев Виталий регулярно писал об успехах разработки и необходимости оплаты следующего этапа, что я и делал, оплатив всю оговоренную сумму 1000$. Начали работать 30 марта, сегодня 5 сентября и всё, что я слышу это только обещания скорейшего завершения. Что бы было понятно вставлю несколько цитат из переписки: 19 Мая: Я: Вначале июня сайт запустим? Виталий: Сами работы я планирую закрыть в мае, то есть к июню уже начнем наполнять базу 30 Мая: Я: На этой неделе должны закончить? Виталий: Постараюсь выжать максимум, чтобы если что и осталось — то разве провайдеров донастроить 6 Июня: Я: Как идет разработка? Когда у нас планируется завершение работы над сайтом? Виталий: Сегодня закончу с работой по провайдеру, и подобью промежуточные итоги. По сути, останутся только два сайта с API, а в остальном — можно будет размещать сайт на хостинге уже. 9 Июня: Я: Завершение проекта виднеется? Когда на хостинг ставим? Виталий: планирую к понедельнику уже готовый сайт подготовить, чтобы установить его на хостинг и дать запуск 15 Июня: Я: Подскажите, сегодня-завтра на хостинг сможете поставить? Виталий: Сегодня уже, надеюсь, буду полноценно «в строю», и смогу перенести сайт на хостинг, сейчас им занимаюсь. В течение дня буду сообщать Вам промежуточные результаты. 24 Июня: Я: К 5 числу запустимся? Виталий: Думаю, что да — буду держать Вас в курсе 30 Июня: Я: По конкретным срокам запуска еще рано говорить? Обещали в начале июня, завтра уже июль... Виталий: чуть позже сориентирую тогда Я: Я так полагаю на следующей неделе опять не запустим? Виталий: надеюсь, на следующей точно запустимся уже 15 Июля: Виталий: Мы, как я вижу, уже близки к завершению работы: отработаем загрузку данных от провайдеров, и можно ставить сайт в работу. Все нюансы можно будет уже наживо исправлять, пока сайт будет набирать базу вакансий. 25 Июля: Я: Есть какие ни будь результаты? Виталий: Будем доводить до ума проект в ближайшие дни, и до конца июля завершаю работу. 30 Августа: Я: Как продвигается разработка? Новости есть? Виталий: Да, продвижение есть. Как и планировали, к концу недели я подготовлю рабочее обновление и посмотрим как система ведет себя в деле. За все время я увидел только макет главной страницы и набросок админки. В итоге потерял 1000$ и наиболее ценный для меня ресурс это 5 месяцев времени! Поэтому если хотите сберечь нервы, деньги и время, то не повторяйте моих ошибок. Работайте через безопасную сделку или гаранта, не верьте хвалебным отзывам. Данного исполнителя к работе НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Возможно это даже мошенник, выманил деньги и морочит голову. Отзывы, скорее всего, тоже липовые. На любые вопросы готов ответить в скайпе EGuryanov.