Сайт на двух языках: рус. + англ. (Главная + 5-6 страниц) Фон каждой страницы - масштабируемая на весь экран фотография (эскизы в приложении). На Главной - Одно Меню с ...
Сайт под ключ для Микро Финансовой Организации
Нужно сделать под ключ сайт (с дизайном и логотипом) для МикроФинансовой Организации. Как пример – gorzaim.ru/ – ничего лишнего. По сути – мне нужны те же возможности что и у сайта gorzaim.ru/, А ИМЕННО:
- (*) дизайн должен быть кроссплатферменный и адаптивный под Компьютер/Планшет/Телефон;
- (*) прием заявок в в автоматическом режиме; такие же возможности формы как на gorzaim.ru/ – пенсионер или нет (но чтобы эту галочку можно было убрать в админке), какой раз берет займ, "Я БЕРУ", "НА СРОК", Дата погашения, сумма возврата и плата за займ. Мы должны иметь возможность настраивать формулы – как будет отображаться сумма возврата и т.д. Здесь имеются в виду формулы на лендинге. УЧЕТ ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ, ПЕНИ И ПРОСРОЧКИ БУДЕТ ВЕСТИ BACK-OFFICE – ЕГО РАЗРАБАТЫВАТЬ НЕ НУЖНО.
- (?) После того как заявка принята сайтом, наш специалист принимает решение, о котором он оповестит пользователя либо по почте – самостоятельно ручками, либо посредством смс – если будет автоматизация этого процесса – здорово! Например в админке кнопочка – "одобрить" после чего сайт отправляет смс пользователю и/или письмо (выбрать тип оповещения тоже из админ панели)
- (*) Наш заемщик входит на сайт в свой личный кабинет и видит там следующие данные – все которые он ввел по анкете – паспортыные данные, сведения о работе, адрес и т.д., запрашиваемую сумму займа и срок займа. А также видит статус своей заявки (большими буквами) – НА РАССМОТРЕНИИ/ОДОБРЕН/ОТКАЗАНО. Если на рассмотрении – то ничего не происходит. Если Одобрен – то пользователь видит текст договора займа с его вбитыми туда данными и кпопочка внизу – подписать договор займа. После чего сайт генерирует СМС-сообщение, отправляет его на номер заемщика. Заемщик должен ввести указанный текст сообщения в поле формы сайта. Если все ок – сообщение договор подписан. Эти договора нужно хранить на каждого заемщика вместе с смс-сообщениями которые были отправлены и свидетельство того что заемщик ввел текст сообщения в форму сайта.
НЕ НУЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ САЙТ С ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ.
- (*) После того как мы отправляем деньги нашему заемщику, он видит в персональном кабинете что у него есть активный займ, который он должен погасить до определенного срока и видит сумму которую он должен погасить, вставим туда форму для оплаты с помощью пластиковых карт например как у cloudpayments.ru/, а также возможно Яндекс.Касса – чтобы принимать платежи другими способами.
- домен у меня уже есть;
- какой движок использовать – непонятно.. опишите как вы передадите мне контроль над сайтом? Потому что там будут храниться пользовательские данные. Много данных.
- обязательно должна быть возможность вручную добавлять страницы на сайт – и ссылки на них на главной странице либо в кабинете
- ну и конечно же иметь возможность писать произвольный код – для счетчиков и прочих дополнений
- само собой разумеется сайт должен иметь чистый код, настройки для SEO.
Это есть минимальные требования. В дальнейшем если потребуется развивать и дополнять/изменять сайт – движок должен дать такую возможность. Чтобы не собирать сайт с нуля.
Уважаемый фрилансер - если ты хочешь взяться за этот проект - дай расширенный подробный ответ попунктно - что ты сделать сможешь, какой у тебя опыт, какой движок, какие сроки, какая цена.
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