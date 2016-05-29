Разработать страницу-заглушку

У нас появился полностью новый сайт, также мы решили сменить и домен. Почти полный ребрендинг. Но вот старый домен до сих получает нехилый трафик, т.к. ранее вкладывали деньги в SEO оптимизацию, закупали ссылки, покупали рекламу. Нужно разработать какую-нибудь красивую страницу для перенаправления этого трафика на наш основной сайт.