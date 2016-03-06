Сделать аналог сервиса изучения языков

Нужен фронтенд и бэкенд. Сделать весь текущий функционал пользователей, сделать админку для добавления и редактирования материалов. В админке добавить возможность добавления других языков, для юзеров добавить выбор других языков. Контент на английский язык взять с этого же сайта. Познакомиться можно, создав тестовую учетную запись.

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