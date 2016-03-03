Новостной агрегатор на Wordpress

Нам нужен разработчик и верстальщик по макету для новостного агрегатора на Wordpress.

Сайт новостной агрегатор, который будет брать новости с сайтов наших партнеров, одинаковые новости сливать в 1 новость (как на news.yandex.ru) и выдавать все новости, сортирую по новизне и по популярности (популярность нужно определять на сайтах партнеров). Как аналоги Google News, Yandex News, Smi2.ru и прочие.