Сделать сайт строительно-ремонтной тематики

Интересует сайт ремонтной тематики, с общим количеством разделов не более 30.

Сайт необходимо разработать "под ключ" с регистрацией домена ru, посадкой сайта на хостиинг (бегет), индексацией, метрикой, нанесением микроразметки и т.д....Оплата домена и хостинга, в указанный бюджет НЕ входит.

Разработка сайта должна быть выполнена на популярной бесплатной CMS, возможно html 5 и быть адаптирован под разные гаджеты.

Из индивидуального графического дизайна, требуется логотип и 2-3 прорисованных картинок. Так же нужен копирайт заголовков, с кратким описание разделов и рерайт порядка 20000-30000 знаков, с подробным описанием разделов. Максимальнная глубина вложений категорий не более трех разделов. Так же проработать возможность перехода из одного подраздела в другую категорию или раздел.

Оплата после выполнения всех работ "под ключ", так же возможно авансирование, при личной встрече в Москве и М.О.

Приоритет разработчикам в Москве и М.О.