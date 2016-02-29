Создание сайта клуба

Нужно создать сайт для клуба (квадроциклы, снегоходы). Сайт должен иметь: Регистрацию пользователей, логин, новостную ленту, Фото и видео альбомы, который публикуют пользователи, с возможностью комментировать и лайкать, форум, обмен сообщениями между пользователями и создания чата для нескольких пользователей, календарь событий и дней рождений пользователей, создание опросов, поиск, раздел объявлений бесплатных и платных. Управление баннерами. Google analytics. Сайт должен быть разработан на CMS Joomla или Drupal. При входе с мобильного должен автоматически открывать мобильную версию. (IOS, Android, MS). Так же форум нужно привязать к любому бесплатному крос-платформенному мобильному приложению для работе с форумами.

Имеется Логитип клуба.

Необходимо предоставить подробное ТЗ, 5 вариантов дизайна