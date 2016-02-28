Landing page под ключ

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Закрыт18 заявок253 просмотра

Доброго времени суток!Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.landing-page-cms.ruПодробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.Сроки: горят, максимум до конца этой недели.

9 лет назад
strucevgen
Евгений 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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