strucevgen

Евгений Струцкий strucevgen

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Landing page со знанием CMS

    $200

    Доброго времени суток! Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка. landing-page-cms.ru Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы. Более подробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.И все ...

    Верстка лендинга
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Landing page на CMS

    $750

    Купили лицензию на landing-page-cms.ruЕсть контент макет на 7 экранов,От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ на их создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и цену. Художников без ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Landing page под ключ

    Доброго времени суток!Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.landing-page-cms.ruПодробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.Сроки: горят, максимум ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание продающей landing page под ключ

    $2000

    Доброго времени суток. Мы продвигаем тренерские услуги по триатлону (очень узкая ниша). http://landing-page-cms.ru/ Есть 2 лендинга: [url=http://training.tristyle.ru]http://training.tristyle.ru[/url] и [url=http://tristyle.ru/training]http://tristyle.ru/training[/url], оба работают ужасно, конверсии никакой (реклама настроена хорошо, посетители целевые). Нужно: проанализировать ошибки, глубоко вникнуть в тему и ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад