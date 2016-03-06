strucevgen

Доброго времени суток! Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка. landing-page-cms.ru Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы. Более подробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.И все ...
- $200Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $750
Купили лицензию на landing-page-cms.ruЕсть контент макет на 7 экранов,От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ на их создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и цену. Художников без ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток!Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.landing-page-cms.ruПодробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.Сроки: горят, максимум ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Доброго времени суток. Мы продвигаем тренерские услуги по триатлону (очень узкая ниша). http://landing-page-cms.ru/ Есть 2 лендинга: [url=http://training.tristyle.ru]http://training.tristyle.ru[/url] и [url=http://tristyle.ru/training]http://tristyle.ru/training[/url], оба работают ужасно, конверсии никакой (реклама настроена хорошо, посетители целевые). Нужно: проанализировать ошибки, глубоко вникнуть в тему и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад