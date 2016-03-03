Нам нужен разработчик и верстальщик по макету для новостного агрегатора на Wordpress. Сайт новостной агрегатор, который будет брать новости с сайтов наших партнеров, одинаковые новости сливать в 1 новость (как на news.yandex.ru) и выдавать ...
Landing page на CMS
Купили лицензию на landing-page-cms.ruЕсть контент макет на 7 экранов,От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ на их создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и цену. Художников без опыта создания посадочных страниц не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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