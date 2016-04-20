Сверстать 2 страницы и натянуть на WP

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Завершен7 заявок208 просмотров

Вечер добрый.

Нужно сверстать вот эти страницы и натянуть их на WP:

Главная: https://yadi.sk/i/hCYBEVXMptQTr

Страница статьи: https://yadi.sk/i/dwsrkWI7ptQSh

+ подключить форму обратной связи на contact form 7.

Меню статичное с ручным управлением.

Минимизировать кол-во виджетов (только сайдбар), остальное лучше в коде.

Напишите Ваши сроки и бюджет.

Спасибо.

WordPress
9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$50
4 дня
Спасибо за работу! Все ок, буду заказывать еще.
Дмитрий отличный заказчик, хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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