Разработка на Wordpress

Добрый день!

Мы ищем разработчика для нашего портала.

Дело в том , что начали разрабатывать на мало известной CMS, но наши разработчики пропали и на этой CMS очень мало доступных разработчиков. Из-за этого мы решили перейти на Wordpress, где гораздо больше альтернатив. Задача заключается в масштабном портале из более чем 10 сервисов.

Как пример: новостной агрегатор, карты с отмеченными местами, интернет магазин агрегатор, раздел с текстами, календарь, видео и фото разделы и еще несколько разделов.

Некоторые разделы придется парсить с разных сайтов.

Придется писать/переписывать существующие плагины.

Кому интересно, пишите...Цена договорная, но не космическая. Денег у нас не много. Товарищей с миллионными запросами, прошу не писать.