Создание сайта на тему "продажа товаров для пластической хирургии"

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок181 просмотр

нужен «Сайт на базе шаблона Joomla»:

1. Установка Joomla anacron ШАБЛОНА

2. Установка шаблона Joomla как на Демо, со всеми компонентами, модулями и настройками

3. Работа с навигационным меню

4. Создание страниц и связка их с меню

5. Переименование заголовков блоков-модулей на главной и внутренних страницах

6. Удаление ненужных модулей из шаблона

7. Наполнение до 10 статичных страниц

8. Замена логотипа шаблона

Чистка шаблона от вредоносных вшитых ссылок 

Перевод админ-панели на русский язык

Шаблон http://demo.rockettheme.com/wordpress-themes/anacron/     Хостинг предоставлю данные  Добавление 2 фото слайда/  Сайт imperialmed.ru    

Меню в приложении  

товары для пластической хирургии  == подтяжка лица === шовный материал == компрессионное белье == антирубцовые силиконовые пластины

Логотип есть в приложении! Шаблон есть но его можно скачать в интернете

JoomlaWordPress
9 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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