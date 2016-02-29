Создание сайта на тему "продажа товаров для пластической хирургии"

нужен «Сайт на базе шаблона Joomla»:

1. Установка Joomla anacron ШАБЛОНА

2. Установка шаблона Joomla как на Демо, со всеми компонентами, модулями и настройками

3. Работа с навигационным меню

4. Создание страниц и связка их с меню

5. Переименование заголовков блоков-модулей на главной и внутренних страницах

6. Удаление ненужных модулей из шаблона

7. Наполнение до 10 статичных страниц

8. Замена логотипа шаблона

Чистка шаблона от вредоносных вшитых ссылок

Перевод админ-панели на русский язык

Шаблон http://demo.rockettheme.com/wordpress-themes/anacron/ Хостинг предоставлю данные Добавление 2 фото слайда/ Сайт imperialmed.ru

Меню в приложении

товары для пластической хирургии == подтяжка лица === шовный материал == компрессионное белье == антирубцовые силиконовые пластины

Логотип есть в приложении! Шаблон есть но его можно скачать в интернете