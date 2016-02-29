Нужен сайт по ТЗ. Схему страниц приложил. Оплата WM. Мобайл френдли 100, гугл спид в зеленой зоне.
Создание сайта на тему "продажа товаров для пластической хирургии"
нужен «Сайт на базе шаблона Joomla»:
1. Установка Joomla anacron ШАБЛОНА
2. Установка шаблона Joomla как на Демо, со всеми компонентами, модулями и настройками
3. Работа с навигационным меню
4. Создание страниц и связка их с меню
5. Переименование заголовков блоков-модулей на главной и внутренних страницах
6. Удаление ненужных модулей из шаблона
7. Наполнение до 10 статичных страниц
8. Замена логотипа шаблона
Чистка шаблона от вредоносных вшитых ссылок
Перевод админ-панели на русский язык
Шаблон http://demo.rockettheme.com/wordpress-themes/anacron/ Хостинг предоставлю данные Добавление 2 фото слайда/ Сайт imperialmed.ru
Меню в приложении
товары для пластической хирургии == подтяжка лица === шовный материал == компрессионное белье == антирубцовые силиконовые пластины
Логотип есть в приложении! Шаблон есть но его можно скачать в интернете
Заявки фрилансеров
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