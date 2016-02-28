Создание сайта

Надо создать сайт в виде гугл карты. С возможностью добавления на любой точке карты (страницы) элемент, например, значок или свое имя и т.д. Наподобие прикрепленной фотографий. фото получилось как то грустно. Страница должна быть яркой и как бы живой. Если кто может это сделать красиво, думаю ни кто не останется в обиде.