Есть лендинг турпоход.укр . Хочу сделать новый, более качественный. + открываю направление по вело походам.

Что нужно:

Лендинг по байдаркам и на таком же шаблоне, но с заточкой под велики лендинг по вело походам + логотип для фирмы + шаблон визитки. Чуть позже планируется еще сайт/блог и еще 1-2 лендинга тоже по тур тематике.

Язык лендинга-Украинский