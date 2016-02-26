Добрый день! Прошу прощения за непрофессиональное объяснение, но суть такая: 1. Пользователь заходит на сайт, регистрируется (в т.ч. через соцсети) или продолжает как гость 2. Выбирает "список" из предложенных на главной странице. ...
Лендинги
Есть лендинг турпоход.укр . Хочу сделать новый, более качественный. + открываю направление по вело походам.
Что нужно:
Лендинг по байдаркам и на таком же шаблоне, но с заточкой под велики лендинг по вело походам + логотип для фирмы + шаблон визитки. Чуть позже планируется еще сайт/блог и еще 1-2 лендинга тоже по тур тематике.
Язык лендинга-Украинский
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать минисайт - ленд. Тех. задание в личку.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовый дизайн, необходимо:- создать сайт на WordPress (и WP-шаблон для последующего использования), верстка полностью адаптивная под все устройства, полное управление контентом и функционалом из админки;- перенести на сайт большой объем SEO-контента с существующего проекта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $400
Требуется разработать адаптивный сайт для заказа еды/продуктов из ресторанов с функцией корзина и личным кабинетом (по типу dilavery club , пока 5-10 заведений). Дизайн минимальный. Предоставим.50% предоплата.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу специалиста на Adobe Muse для создания сайта, сразу присылайте ссылки на работы без них я не смогу вам прислать ТЗ.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Я писатель и хотел бы создать сайт для продвижения своих произведений. Отталкиваюсь от сайта: http://mahanenko.ru/ru. Что бы я хотел на нём видеть: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт по аналогии Википедии (возможно на базе Вики, но со своим доменом). Специализация: война Украины с РФ, где каждый желающий из числа участников боевых действий мог бы описать те или иные ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Задание очень простое нужно создать лендинг +группа ВК для услуги "Монтаж межкомнатных дверей " всё должно быть в одной цветовой гамме http://ustanovka-dverejj.ru это пример сайта - но только по контенту главная фишка что мне тут нравится ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нынешний сайт на UmiCms тематика производство полиграфии необходимо создать сайт на битриксе, с последующей возможностью выгрузки товаров. Необходимо: произвести замену cms (на текущий момент UMI.CMS) желательно перейти на 1с битрикс.создать аналогичный по ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Продукт узкой направленности, отбойная доска. Ваши предложение, может малостраничный, может одностраничный. Со всеми видами продаж, что бы клиенты вводили имя и номер. Ещё какие нибудь варианты, предлагайте.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 лет назад