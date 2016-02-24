Нынешний сайт на UmiCms тематика производство полиграфии необходимо создать сайт на битриксе, с последующей возможностью выгрузки товаров. Необходимо: произвести замену cms (на текущий момент UMI.CMS) желательно перейти на 1с битрикс.создать аналогичный по ...
Лендинг +группа ВК
Задание очень простое нужно создать лендинг +группа ВК для услуги "Монтаж межкомнатных дверей " всё должно быть в одной цветовой гамме http://ustanovka-dverejj.ru это пример сайта - но только по контенту главная фишка что мне тут нравится это грубо говоря калькулятор скидки он должен быть обязательно но с небольшими доработками-это обсудим позжеhttps://vk.com/dveritte это примерный дизайн группы меню и всё такое Весь контент подбираете сами отзывы видео какие-то фотки реальные скину да на лендозе хотелось-бы увидеть что-то типо чата где клиент могбы оставить отзыв или задать вопрос и что-бы ему смогли ответить ну и конено что-то типо галереи куда в последствии можно добавлять фотки наших работНу как-то так Посредников просьба не беспокоитьЦена конечно-же договорнаяhttp://prntscr.com/a7fjur аваhttp://prntscr.com/a7fkfl главная1http://prntscr.com/a7fkt1 главная2http://prntscr.com/a7flgg прайсЧеловек начал делать потом куда-то слилсяТолько адекватные суммы пишите
Заявки фрилансеров
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