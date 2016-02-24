Сайт, проект

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Закрыт9 заявок312 просмотров

Необходимо разработать сайт, на котором можно будет легко размещать страницы различных организаций с их портфолио и ценами. 

На данных страницах должна быть возможность оставлять отзывы и ставить оценки. На основании этих оценок должна считаться средняя оценка организации. По средним оценкам организаций составляются рейтинги

Должна быть возможность бронировать услуги данной организации через их страницу с внесением оплаты через сайт. За оплату не должна взиматься комиссия, то есть вариант c robokass-ой не подходит. В то же время оплата услуг должна быть защищенной, чтоб никто не хакнул переводы денег. 

Также необходимо автоматизированное смс-информирование организации о том, что у них хотят забронировать ту или иную услугу, и данная организация отвечает смс-кой "да/нет", затем заказчику приходит смс-оповещение о том, что данная организация "готова принять заказ / не готова принять заказ"

Также необходимо автоматическое заполнение баз данных о заказах, оценках и т.д.

Техническое задание готов предоставить при личном общении

В перспективе необходима разработка приложений на мобильные телефоны

После запуска проекта возможно периодическое сотрудничество для осуществления доработок в зависимости от потребностей организаций/пользователей сайта

9 лет назад
admiral111
Радик 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад
$400
30 дней

Заявки фрилансеров

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад