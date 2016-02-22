Разработка панели управления на yii2

  1. Биржа фриланса
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Закрыт26 заявок565 просмотров

Требуется разработка панели управления со следующим функционалом

1. Авторизация/Регистрация/Восстановление пароля

2. Модуль тикет(обратная связь)

3. Добавление/Редактирование анкет(имя/фото/видео и т.п.)

4. Два типа уровня доступа (админ, пользователь)

5. Мультиязычность

Более подробное ТЗ выбранному исполнителю

Yii
9 лет назад
makaveli07
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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