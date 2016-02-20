Электронная торговая площадка (торги, тендеры, аукционы)

Необходимо создать площадку аналогичную etp223.ru для торгов в рамках 223 ФЗ (ТЗ прилагается)

С удовольствием рассмотрю готовые варианты или требующие доработки.

С меня мокапы, юзерстори, проработка мелких нюансов и UX.

С Вас опыт в подобных проектах или наработки, а так же сообщить: цену, срок, что

необходимо вам от меня дополнительно, и языки/технологии программирования (опыт,

участие в командах и крупных проектах, самостоятельная работа)

Для проекта будет требоваться поддержка и интенсивное развитие до превосходства таких как supl.biz и otc.ru