Создать сайт

Нужно разработать сайт для проекта. Вся информация по проекту в ТЗ прикрепленном к проекту. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь, прежде чем отправлять заявки! Просто добавлять заявки не нужно, если вы не ознакомились с ТЗ, заявки ...