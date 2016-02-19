Разработка сайта "под ключ"

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Закрыт8 заявок258 просмотров

Нужно разработать сайт для проекта.

Вся информация по проекту в ТЗ прикрепленном к проекту.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь, прежде чем отправлять заявки! Просто добавлять заявки не нужно, если вы не ознакомились с ТЗ, заявки без цены и сроков будут удалены!!!

9 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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