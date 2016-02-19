Разработка сайта "под ключ"

Нужно разработать сайт для проекта.

Вся информация по проекту в ТЗ прикрепленном к проекту.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь, прежде чем отправлять заявки! Просто добавлять заявки не нужно, если вы не ознакомились с ТЗ, заявки без цены и сроков будут удалены!!!