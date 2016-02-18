Нужен сайт на WP

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Закрыт12 заявок191 просмотр

Здравствуйте!

Нужен сайт на WP с индивидуальным дизайном.

1. Установка, подготовка и настройка системыуправления сайтом CMS

Стандартный функционал:

- ядро с поддержкой нескольких доменов и языков

- стандартный набор шрифтов и кодировок

- функция бесплатного обновления

- дружелюбный интерфейс управления сайтом

- модуль резервного копирования базы данных

- модуль разграничения доступов (права, история изменений)

- модуль редактирования таблиц

- seo модуль

- возможность подключения дополнительных программных компонентов без

ограничений

- тест под популярные браузеры Chrome, Firefox 3+, Opera 9+

2. Дизайн-макет из каталогов

Доработка макета 

Верстка шаблонного дизайна (макет главной страницы и одного типа

внутренней страницы)

3. Создание и наполнение (до 10 страниц) + Карта садресом + Новости 

4. Обратная связь + Заказать звонок 

5. Каталог (создание до 50 разделов, без наполнения, глубина до 10

уровней) 

6. Адаптация сайта под мобильные устройства

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БС ИЛИ ПОСТ ОПЛАТА

WordPress
9 лет назад
lanaun
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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