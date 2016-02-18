Добрый день! Требуется написать сайт, который будет содержать контент о кулинарных изделиях и рецептах. Структура сайта должна быть идентична этому: http://kedem.ru/recipe/ Следует только слегка поменять цвета на менее яркие. Также желательно сайт ...
Нужен сайт на WP
Здравствуйте!
Нужен сайт на WP с индивидуальным дизайном.
1. Установка, подготовка и настройка системыуправления сайтом CMS
Стандартный функционал:
- ядро с поддержкой нескольких доменов и языков
- стандартный набор шрифтов и кодировок
- функция бесплатного обновления
- дружелюбный интерфейс управления сайтом
- модуль резервного копирования базы данных
- модуль разграничения доступов (права, история изменений)
- модуль редактирования таблиц
- seo модуль
- возможность подключения дополнительных программных компонентов без
ограничений
- тест под популярные браузеры Chrome, Firefox 3+, Opera 9+
2. Дизайн-макет из каталогов
Доработка макета
Верстка шаблонного дизайна (макет главной страницы и одного типа
внутренней страницы)
3. Создание и наполнение (до 10 страниц) + Карта садресом + Новости
4. Обратная связь + Заказать звонок
5. Каталог (создание до 50 разделов, без наполнения, глубина до 10
уровней)
6. Адаптация сайта под мобильные устройства
ОПЛАТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БС ИЛИ ПОСТ ОПЛАТА
Заявки фрилансеров
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