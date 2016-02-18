Добрый день, нужно сделать рип следующего сайта, с полным ф-ционалом, также нужна разработка и верстка дизайна шаблона, под этот сайт
Создать Лендинг Landing page
Добрый день
интересует цена создания Лендинга
услуги
нотификация ФСБ
Радиочастотное заключение
сертификация средств связи
на нашем сайте это есть ,хотим сделать отдельную страницу под данные услуги
сайт донор http://mintest-russia.ru/
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