Добрый день! Требуется создать сайт на подобие investfunds.ru но пока без личного кабинета. С шапкой и футером как lb.ua . На домене в зоне рф. + подтягивание новостей с investfunds.ru . ...
Простой сайт 3 страницы под ключ
Требуется разработать простой сайт (компания занимается оптовой поставкой инженерного оборудования, те в дизайне должны быть ) на 3 страницы (главная, второстепенная, контакты). Контент весь есть. Дизайн - взять некий стандартный шаблон. Система управления - любая. Форма обратной связи пересылает на определенный емейл. Срок - до понедельника. Бюджет 1500 рублей (19 долл)
Заявки фрилансеров
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