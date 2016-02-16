Для компании требуется создать сайт визитку, в замен старой версии с возможностью выгрузки заказов из каталога в 1С. Есть свой дизайн. Нужно его адаптировать и прикрутить на сайт. http://cantilen.ru ...
Биржа авторов и заказчиков студенческих работ
Сделать готовый сайт по типу биржи. Хочу заказать – хочу выполнить. примеры готовых сайтов studlance.ru/ studwork.org
Необходимо реализовать биржу удаленного заказа и выполнения студенческих работы,обеспечивающую следующие основные функции и возможности: 1.1. Регистрацияна ресурсе пользователей, входящих в категории «авторы», «студенты».1.2. Основныевозможности заказчика (студента) 1.2.1. Созданиеличной странички для размещения информации о себе и заказе1.2.2. Публикациязаказа (объявлений о необходимой работе), которые должны транслироваться на
главной странице сайта в отдельном блоке.1.2.3. Возможностьмассовой рассылки личных сообщений авторам1.2.4. Возможностьприглашения автора в заказ1.2.5. Возможностьотметок в календаре важных событий1.2.6. Приглашатьдрузей в проект и получать % от оплаченных заказов друзей1.2.7. Добавлять авторов в черный список1.2.8. Вноситьизменения в заказ на любой его стадии 1.2.9. Пополнятьсчет в проекте 1.2.10. Продавать готовые работы1.3. Основныевозможности автора 1.3.1. Созданиеличной странички для размещения портфолио, а также информации о себе. Следует обеспечить
возможность загрузки на страничку работ, входящих в портфолио.1.3.2. Просмотри комментирование проектов, созданных заказчиком (студентом).1.3.3. Транслированиеинформации о своих услугах всем пользователям биржи на платной основе (платная
реклама).1.3.4. Подтверждение,выполнение и прикрепление выполненного заказа в чате общения с заказчиком1.3.5. Выводденежных средств со счета проекта1.3.6. Продаватьготовые работы1.3.7. Возможностьобщения с заказчиком и после завершения проекта1.3.8. Возможностьотметок в календаре важных событий1.3.9. Навигация посписку опубликованных заказчиком проектов. 1.4. Основные возможности,которыми могут пользоваться и авторы, и заказчики 1.4.1. Навигация покаталогу авторов/заказчиков, возможность просмотра личных страничек авторов/заказчиков. 1.4.2. Публикацияотзыва об авторе/заказчике на личной страничке автора/заказчика.1.4.3. Обменличными сообщениями, посредством чата или менеджера, без обмена контактными
данными. 1.4.4. Ведение блогов. 1.4.5. Общение нафоруме 1.4.6. Создание сообществи участие в сообществах, созданных другими пользователями.1.4.7 Возможность «Личный менеджер» (ставится галочка при заказе именеджер отслеживает статус заказа. Связывается с автором и заказчиком, первое
время бесплатная услугу)1.5Основной функционал Основная задача биржи заказастуденческих работ – обеспечение комфортного взаимодействия
заказчиков и исполнителей, создание безопасных условий сотрудничества.
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