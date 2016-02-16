Сайт визитка

Для компании требуется создать сайт визитку, в замен старой версии с возможностью выгрузки заказов из каталога в 1С.

Есть свой дизайн. Нужно его адаптировать и прикрутить на сайт.

http://cantilen.ru

Мы находимся в г. Красноярске, разница по времени с нами не должна превышать 2-3 часа!

Оплата по факту выполненной работы.

Звуковая связь по Skype и WathsApp., обязательно!

Сколько будет стоить и сроки?