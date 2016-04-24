Создание одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок264 просмотра

Нужна разработка LandinPage под ключ. Дизайн уникальный. Тематика - продажа билетов на спортивные события.

В заявке прикрепляйте примеры вашх работ, а также стоимость и сроки. Выбор будет отдан наиболее выгодному предложению по цене.

9 лет назад
tomikorka77
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$90
5 дней
Ответственно подошел к моему проекту. Задача была выполнена достаточно быстро и с должным качеством. Быстро вносит доработки. В конце проекта предлагает приятный бонус - бесплатная раскрутка и оформление группы ВК.
Быстрая оплата, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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