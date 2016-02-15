Создание торрент телевидения

Зарубежной компании требуется специалист для создания сайта торрент телевидения и последущая консультационная помощь в настройке и организации вещания каналов по технологии р2р, каких либо требований к дизайну нет, можно самый простой, как к примеру http://tvtor.net/ из функциональности необходимо разместить раздачу 60 каналов +архив, с возможностью просмотра посетителями плей листа посредством программы stream torrent как в windows, так и на устройствах андроид. Данная возможность просмотра торрент телевидения на различных устройствах реализована на сайте torrent-tv.ru