Сайт с видео и текстовыми материалами типа портал/база данных под ключ

[table]Сайт представляет с собой базу видео и текстовых материалов по школьной программе. Отдаленно похожий сайт - http://interneturok.ru. Соответственно, целевая аудитория: 85-90% школьники 7-11 класс, и 10-15% - репетиторы и преподаватели.

На сайте должна функционировать строка поиска, сортировка материалов на страницах, некоторые страницы должны изменяться в зависимости от действий пользователей (при нажатии на кнопки на той же странице должны появляться новые элементы, причем при нажатии разных кнопок – одна и та же страница должна выглядеть по-разному). На некоторых страницах есть изменяющиеся при перезагрузке страницы элементы (ссылки), выбираемые как случайные из некоторого набора.

У администратора должна быть возможность добавлять новые материалы, причем настраивая многие элементы страницы материала – указывать ссылки на предыдущий и последующий материал, похожие материалы и т.д. Кроме того, новый материал должен автоматически «встраиваться» в сайт, то есть: попадать в список «Новые материалы», должна быть возможность поставить ссылки на него с других страниц и т.д.

У пользователей должна быть возможность комментирования материалов с премодерацией. Также на сайте должна быть форма для отправки пользователями материалов администратору, причем материалы (файлы) после отправки должны уходить на почту администратору. Также должна быть реализована система оценивания материалов пользователем с выведением рейтинга материалов.

На сайте НЕ нужна регистрация пользователей и нет закрытых разделов.

Наполнение сайта - НЕ нужно (выполним самостоятельно в процессе эксплуатации).

Продвижение сайта - по договоренности.

Расположение всех значимых элементов каждой страницы спланировано и отрисовано в Кореле, но дизайн есть только приблизительно. Нужна также отрисовка элементов (логотипа, некоторых кнопок, эмблем и т.д.).

Важный момент – понадобиться ПОДРОБНОЕ обучение пользованию сайтом. Также есть вероятность, что в дальнейшем понадобится сопровождение сайта - будут повторные обращения для правок и реализации новых идей на сайт, так что при хорошей реализации проекта – возможно долгосрочное сотрудничество.

Задавайте уточняющие вопросы, пишите ваши цены и сроки. Просьба - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ссылки на подобные сайта (типа порталы / базы материалов), реализованные вами.

UPDATE. Уточню: сайт должен быть качественный! НЕ ШАБЛОН, за вечер отредактированный на Wix'e, а именно полноценный сайт.Обязательные требования:- наличие реализованных проектов похожего типа

- готовность предоставить длительное сопровождение сайта (оперативное добавление новых элементов и редактуру) в дальнейшем (при необходимости)

- способность обучить пользованию сайтом[/table]