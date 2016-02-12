Нужен сайт для проката ретро техники на юге. В советско-калифорнийской стилистике 60-70-х годов. Функционал: визитка, описание моделей и возможностью бронирования, система бронирования (типа Гугл календарь) с отправкой в iCal клиента, платежи за ...
Сайт под ключ
Добырй вечер!
Нужно сделать сайт - аналог - kuhni.moscow.
Сделать нужно его до воскресения.
Бюджет обсуждается.
Заявки фрилансеров
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