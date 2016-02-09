Добрый день! У меня сайт, не работает форма заказа. Требуется специалист по php. Срочно сделать, обязательно сегодня. Спасибо!
- $8Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Срочно нужен сайт с оригинальным дизайном. CMS - неважна, главное, чтобы все было красиво и в срок. В сроках ограничен. Дизайн предоставлю при общении.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Добрый вечер! Трубется сделать сайт под ключ. пример сайта - http://ba-za.net/ Так же требуется seo продвижение, возможен директ. Оперативность и качество работы приветствуются. Спасибо!Закрыт8 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется скопироваь сайт - в идеале прикрутить CMS. Внести необходимые правки - тексты, картинки и тд. Сроки ограничены, нужно сделать максимально быстро.Закрыт8 лет назад
- $100
Добрый день, коллеги! У меня сайт в коде. Задача - прикрутить CMS - для удобства пользования и редактирования сайта. В сроках ограничен. Бюджет обсуждается.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $130
Сделать сайт, прикрутить cms. Нужно сделать все оперативно, со всеми формами, качественно и в срок! Спасибо!Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Добырй вечер! Нужно сделать сайт - аналог - kuhni.moscow. Сделать нужно его до воскресения. Бюджет обсуждается.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется сделать сайтов, в сжатые сроки. Аналог - my-mebel.net Сроки очень поджимают. Делал заказ на фд.ру - нашел исполнителя, оплатил задаток - 3500 рублей. и он в игнор. Поэтому нужно сокрее проект закончить.Закрыт8 лет назад