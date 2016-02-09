altanbet

Алтамбетов Кызын altanbet

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Форма заказа

    $8

    Добрый день! У меня сайт, не работает форма заказа. Требуется специалист по php. Срочно сделать, обязательно сегодня. Спасибо!

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ

    $80

    Добрый вечер! Трубется сделать сайт под ключ. пример сайта - http://ba-za.net/ Так же требуется seo продвижение, возможен директ. Оперативность и качество работы приветствуются. Спасибо!

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сайт

    $100

    Добрый день! Требуется скопироваь сайт - в идеале прикрутить CMS. Внести необходимые правки - тексты, картинки и тд. Сроки ограничены, нужно сделать максимально быстро.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прикрутить CMS

    $100

    Добрый день, коллеги! У меня сайт в коде. Задача - прикрутить CMS - для удобства пользования и редактирования сайта. В сроках ограничен. Бюджет обсуждается.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ

    $130

    Сделать сайт, прикрутить cms. Нужно сделать все оперативно, со всеми формами, качественно и в срок! Спасибо!

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ

    $150

    Добырй вечер! Нужно сделать сайт - аналог - kuhni.moscow. Сделать нужно его до воскресения. Бюджет обсуждается.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт "под ключ"

    $50

    Добрый день! Требуется сделать сайтов, в сжатые сроки. Аналог - my-mebel.net Сроки очень поджимают. Делал заказ на фд.ру - нашел исполнителя, оплатил задаток - 3500 рублей. и он в игнор. Поэтому нужно сокрее проект закончить.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Panda676
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
3 балла
8 лет назад
Прикрутить CMS
Работал с данным заказчиком. После того как работа была сдана, он начал игнорить и деньги соответственно не прислал. Говорил, что нужно сделать быстро. Я освободил день для этого, подтянул человека. А теперь получается, что денег нет и я еще со своего кармана заплачу соисполнителю. Не работайте с ним!