Логотип и сайт кулинарный сайт.

Нужно сделать лендинг по теме детская мебель под заказ! Нужно чтобы сайт был адаптивный и быстрый все исходники есть вот на этом сайте, картинки и.т.д: byratino.of.by Предпочтительно нужен одностраничный сайт на WP(но ...