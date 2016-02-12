Логотип и сайт кулинарный сайт.

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Закрыт51 заявка358 просмотров

Мне нужен логотип и кулинарный сайт. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.

9 лет назад
alexlugovskoj
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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