Нужно создать сайт на WP

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок161 просмотр

Необходимо создать сайт на WP и разработать похожий на этот http://mir-snov.net/ шаблон со всеми модулями и структурой.

Сайт должен отвечать всем сео параметрам, мобильная адаптивность, скорость загрузки, ошибки, редирект с www, дубли, включая логотип, тд...

Нужен готовый сайт для наполнения....

Сам бы сделал но времени нет...

WordPress
9 лет назад
grom_chat
Роман 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$105
4 дня
Работа сделана быстрее намеченного срока, рекомендую этого исполнителя!
Всё отлично, будем рады снова поработать!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад