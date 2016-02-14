Необходимо создать сайт-визитку производителя пиломатериалов + 3-5 клонов на разных доменных именах "под ключ". Дизайн простой но лаконичный, клоны немного изменить (фон, картинки) Общий бюджет 6000 рублей.
Нужно создать сайт на WP
Необходимо создать сайт на WP и разработать похожий на этот http://mir-snov.net/ шаблон со всеми модулями и структурой.
Сайт должен отвечать всем сео параметрам, мобильная адаптивность, скорость загрузки, ошибки, редирект с www, дубли, включая логотип, тд...
Нужен готовый сайт для наполнения....
Сам бы сделал но времени нет...
Выбранный исполнитель
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