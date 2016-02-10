Задача! ! ! Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары. Цель! ...
Одностраничник на движке (Landing page)
Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП
•Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена
Возможность управления контентом - количество продуктов 2
Заявки фрилансеров
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