viktorpetrov1213

Разработка шаблона Landing Page с админ панелью и системой оплатой.Функции: изменение фона, видео и текстовой части через админ панель. Я клиент менеджер онлайн мероприятий. Хочу создать свой шаблон для своих клиентов. http://landing-page-cms.ru/
Виктор Петров viktorpetrov1213viktorpetrov1213
- $1500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/. Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения. От вас жду примеры ваших ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена Возможность управления контентом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена Возможность управления контентом ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад