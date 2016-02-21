viktorpetrov1213

Виктор Петров viktorpetrov1213

 
39 летРоссия/Абинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Разработка шаблона Landing Page

    $1500

    Разработка шаблона Landing Page с админ панелью и системой оплатой.Функции: изменение фона, видео и текстовой части через админ панель. Я клиент менеджер онлайн мероприятий. Хочу создать свой шаблон для своих клиентов. http://landing-page-cms.ru/

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг пейдж под ключ

    Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/. Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения. От вас жду примеры ваших ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Одностраничник Landing page

    Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена Возможность управления контентом ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Одностраничник на движке (Landing page)

    Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена Возможность управления контентом ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад