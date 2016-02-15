Нужны лендинги по разным сферам: пожалуйста не пишите, что по всем согласны делать, напишите тот который вам ближе! 1) Доставка грузов из Китая. (3000р) 2) Продажа готовых гарантийных стикеров и голограмм (есть ...
Лендинг пейдж под ключ
Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/.
Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения.
От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ наих создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и
цену. Художников без опыта создания посадочных страниц не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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