Лендинг пейдж под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок174 просмотра

Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/.

Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения.

От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ наих создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и

цену. Художников без опыта создания посадочных страниц не рассматриваю.

9 лет назад
viktorpetrov1213
Виктор 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для нескольких одностраничников

    $40

    Нужны лендинги по разным сферам: пожалуйста не пишите, что по всем  согласны делать, напишите тот который вам ближе!  1) Доставка грузов из Китая. (3000р) 2) Продажа готовых гарантийных стикеров и голограмм (есть ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг на 12 экранов

    $50

    Необходимо создать лендинг на 12 экранов по аренде квартир посуточно! Макет прилагаю,  макет не окончательный, возможны еще небольшие доработки и изменения в текстах. Инициатива и встречные предложения по сайту приветствуются. Необходим Дизайн  ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание background-а графических презентаций.

    Добрый день. Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций. Размер презентации: 500px х 350px ТРЕБОВАНИЯ: 1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле. 2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта http://shoes.ua и полученного результата. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн женского блога

    Здравствуйте.   Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP. Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить Дизайн, и Верстку уже существующего LP

    Необходим дизайнер и верстальщик в одном лице, для доработки,уже существующего лендинга (LP).Вот лендинг: http://watch3.kupi-mi.ru/ 1. Изменить  дизайн всуществующем  лендинге: поменять цвета, некоторые картинки и т.д.2. Внести некоторые изменения в существующие блокии разделы, и кое что ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн баннера + 5 ресайзов

    $70

    Необходимо сделать яркий запоминающийся баннер  240х350  и 6 его резайзов размерами ·        240х350·        240x400·        300х250·        240х120 ·        940х90·        728х90 Детальное ТЗ в приложении. Срок изготовления — 3 дня (включая замечания и их ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад