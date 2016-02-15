Лендинг пейдж под ключ

Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/.

Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения.

От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ наих создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и

цену. Художников без опыта создания посадочных страниц не рассматриваю.